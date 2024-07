W dniu 23.07.2024 gościem Obserwatora Finansowego TV był Stanisław Wojtera, były prezes Polskich Portów Lotniczych.

Żyjemy w takich czasach, że trudno nie wspomnieć o sprawach związanych z wojskowością i z kwestiami geostrategicznymi. Chociaż nie wiem, czy one są najważniejsze, bo one są równie ważne, powiedziałbym jak kwestie gospodarcze w ogóle, ale CPK jest zaprojektowane w taki sposób, że ma być przy nim baza wojskowa, która ma być właściwie niezależna, z niezależnym pasem, która to baza będzie gotowa przyjąć duże ilości sprzętu i ludzi w sytuacji jakiegoś zagrożenia. To jest znowu bardzo ważne, dlatego, że widzimy dziś, jak w porcie w Rzeszowie, Jasionka, jakich tam, że tak powiem załoga cudów dokonuje, żeby przyjąć odpowiednie odpowiedniej ilości tego sprzętu i pomocy.

Całość rozmowy dostępna na kanale Lot w przyszłość? Czyli o szansach jakie daje CPK (youtube.com)