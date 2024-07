W dniu 23.07.2024 gościem Obserwatora Finansowego TV był dr Tomasz Teluk, politolog i publicysta.

[…] rzeczywiście w tych kwestiach ograniczenia wolności osobistych, to nie należy ukrywać, że tutaj Europa z sympatią patrzy na system, który został wprowadzony w Chinach, mianowicie takiej totalnej inwigilacji, kontroli za pomocą nowoczesnych technologii, także kontroli społecznej, przyznawania jakichś punktów socjalnych, cofania ich, możliwości zablokowania obywateli, jeśli chodzi o korzystanie z usług publicznych. Widzieliśmy, że było to już testowane podczas pandemii Covid-19 i widzieliśmy, jak łatwo mieszkańcy Europy czy całego świata mogą być poddani kontroli i jak szybko się godzą. Mało tego, jeśli, nawet są w stanie walczyć, żeby ta kontrola została wprowadzona, także to był taki negatywny sygnał, jeśli chodzi o wprowadzanie założeń „wielkiego resetu”, no bo tak Światowe Forum Ekonomiczne określa ten trend wprowadzania globalnych zmian pod hasłami właśnie walki ze zmianami klimatu i konieczności dostosowania się do nowych realiów, wprowadzania tych 15-minutowych miast, likwidacji transportu prywatnego na rzecz publicznego, wprowadzania rozmaitych nowinek, nie wiem, centralnego sterowania zużyciem energii, a może nawet żywnościowym poprzez jakąś dietę pudełkową, którą będzie można sobie wykupywać na zasadzie abonamentów, rezygnacji z własności prywatnej na rzecz mieszkań komunalnych, itd., itd. No takie pomysły są wprowadzane i właśnie te zmiany określa się zmianami w kierunku „wielkiego resetu”, ale myślę, że nie do końca się one ziszczą. Ludzie buntują się, część społeczeństwa buntuje się przeciwko takim zmianom, właśnie choćby widząc to, że próbuje się wmówić, że ich podróże są wysoko emisyjne, samolotami, natomiast podróże elit tego świata wręcz przeciwnie. Oni sobie mogą latać odrzutowcem ze spotkania na spotkanie i nic sobie z tego nie robią. Także ludzie nie do końca są tak nieświadomi, że pozwolą sobie na narzucanie wszelkich zmian.

