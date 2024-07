W dniu 23.07.2024 gościem Obserwatora Finansowego TV był dr Tomasz Teluk, politolog i publicysta.

[…] konsumenci są coraz bardziej świadomi kosztów, które generuje Zielony Ład. No jeśli dotyka to naszego portfela, to zaczynamy się rzeczywiście mocniej zastanawiać. Koszty, które poniesie Polska, będą naprawdę gigantyczne. Firma konsultingowa McKinsey szacuje je na 800 mld euro. To oznacza, że będziemy płacić za Zielony Ład około 130 mld rocznie. Czyli to ponad 16% budżetu państwa. Są to gigantyczne środki. Czyli te środki będą przeznaczane na realizowanie biurokratycznego planu narzuconego przez Brukselę i to musi budzić opór konsumentów, poszczególnych grup społecznych. No zaczęli buntować się rolnicy, bo jeśli mówi im się, że do 20/30 roku mają zbierać 6% mniej pszenicy, 11% mniej ziemniaków i prawie 20% mniej jabłek, no to pytanie, jaki to ma sens, że sady i pola uprawne mają być zmieniane na ugory? Mają być odtwarzane bagna, torfowiska właśnie kosztem tej produkcji żywnościowej. No to logiczne jest, że i rolnikom będzie się wiodło coraz gorzej i ceny żywności będą coraz większe. Tak będziemy właśnie płacić za ten Zielony Ład.

Całość rozmowy dostępna na kanale Zielony kit? Czyli jakie zagrożenia niesie za sobą Zielony Ład (youtube.com)