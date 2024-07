W dniu 23.07.2024 gościem Obserwatora Finansowego TV był dr Tomasz Teluk, politolog i publicysta.

Zielony Ład jest takim największym centralnym planem gospodarczym w historii ludzkości. W czasach socjalizmu mieliśmy do czynienia z takimi planami krótkoterminowymi, średnioterminowymi - pięciolatka, dziesięciolatka, tutaj mamy plan gospodarczy przewidziany, przewidziany na dekady. Mało tego, ma on mieć moc oddziaływania na coś, na co wielu naukowców twierdzi, że nie można mieć mocy oddziaływań, czyli na klimat, na warunki pogodowe, które znajdują się w rozłożeniu na całym globie. No i ten ów centralny plan gospodarczy zakłada, że Europa osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 roku, czyli już raptem za 26 lat i nie będzie emitować takich poziomów gazów cieplarnianych, co jeszcze w końcówce zeszłego stulecia. No czy to się powiedzie, no można sobie odpowiedzieć samemu. Kiedy rośnie gospodarka, kiedy trzeba produkować coraz więcej, jeśli potrzeba coraz więcej energii, no to właściwie możemy mówić, że jest to kolejna utopia, za którą zapłacimy my wszyscy. Zapłacą za to przedsiębiorcy, całe branże, które mogą upaść, no a także poszczególni obywatele, którzy staną się coraz biedniejsi i nie będzie ich stać na wiele rzeczy, tak jak obecnie.

