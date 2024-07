W dniu 23.07.2024 gościem Obserwatora Finansowego TV był Paweł Bednarz, dziennikarz ekonomiczny.

No i co ciekawe, tak naprawdę główną pozycję, jeśli chodzi o sprzedaż, to, co napędzało wskaźniki konsumenckie, to była sprzedaż samochodów. Trochę gorzej wyglądało wyglądały te dane, jeśli chodzi o sprzedaż w innych kategoriach, o czym świadczy to, że Polacy gdzieś zaczęli myśleć o oszczędzaniu, być może o odbudowaniu swoich strat finansowych, ubytków w portfelach, które były spowodowane wcześniej wysoką inflacją i problemami gospodarczymi.

Pamiętamy wszyscy tą całą serię, która działa się od początku 2000 wiosnę 2020 roku, czyli pandemia, niepewność gospodarcza, potem wojna w Ukrainie, która odbiła się też na gospodarkach europejskich, Inflacja, która w dużym stopniu była m.in. pokłosiem tego wszystkiego, co działo się na świecie. Widać ekonomiści przede wszystkim podkreślają, że Polacy zaczęli trochę baczniej przyglądać się tej złotówce, zanim ją wydadzą.

Całość rozmowy dostępna na kanale Gospodarka w słupkach… czyli najnowsze dane rynkowe (youtube.com)