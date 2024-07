Małgorzata Chrzanowska- Rokacz, ekspertka ds. różnorodności i relacji z otoczeniem społecznym w LPP S.A. opowiedziała o tym czym jest różnorodność, jak rozumie ją biznes i co może dać pracodawcy.

Dodała też, że sama różnorodność nie wystarczy, by biznes na niej zyskiwał. Potrzebny jest jeszcze inkluzywny menadżer, który wydobędzie potencjał z pracowników. Zaznaczyła też, że u podstaw kultury organizacyjnej LPP zawsze leżała otwartość i tolerancja.

- Szacunek do każdej osoby, a z drugiej strony brak akceptacji dla jakiejkolwiek formy dyskryminacji są kluczowe w naszej codzienności firmowej, są fundamentem naszego podejścia do zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnej kultury – dodała. Zaznaczyła też, że na co dzień otwartość na różnorodność wspiera brak biurowego dress codu oraz to, że każda forma ekspresji płciowej wyrażona np. ubiorem, makijażem, czy fryzurą jest mile widziana.