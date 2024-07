Michał Kopeć, dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego opowiadao tym, jak BGK finansuje zieloną transformację w samorządach za pośrednictwem pożyczki dedykowanej na ten cel z KPO.

Dodaje, że produkt jest dostępny w przypadku każdego miasta, bez względu na wielkość, a kwota wsparcia wynosi od 2 do 500 mln zł.

– To pożyczka długookresowa, udzielana na 20 lat i oprocentowana od 0 do 1 p.p. w skali roku.Nabór na nią został otwarty w kwietniu – informuje Michał Kopeć.