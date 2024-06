Ropa tanieje i spada inflacja. Marek Tejchman i Rafał Hirsch zapraszają na „Biznesowy Tydzień”.

- Spadek cen ropy, to bardzo świeża sprawa. Baryłka ropy kosztuje chyba najmniej od lutego, jest najtańsza od czterech miesięcy. W kwietniu baryłka Brent kosztowała ponad 90 dolarów, a dzisiaj rano widziałem że to są okolice 77 dolarów - zauważa Rafał Hirsch.

- Kraje OPEC - w momencie gdy ropa spadała w sytuacji kiedy były wątpliwości czy w Chinach będzie wzrost gospodarczy i to będzie oznaczało, że nie będzie dostatecznego popytu na ropę - zaczęły wprowadzać limity w produkcji ropy - mówi Marek Tejchman. - Mowa o wspólnych limitach, które ograniczają podaż ropy naftowej, po to żeby stabilizować sytuację na rynku, a w domyśle po to żeby doprowadzić do wzrostu ceny ropy. Kraje OPEC podjęły decyzję o przedłużeniu tego limitu. Ale zostało uznane przez rynki za zbyt słaby sygnał.

Więcej w materiale wideo