W biznesie konsumencki oczywiste jest, że jeśli korzystamy z infrastruktury, kadry, zasobów ludzkich w danym kraju i oferujemy usługę w tym kraju to naturalne jest, że płacimy podatki tam gdzie osiągamy kluczowe dochody – mówi Rafał Brzoska prezes Inpost.

W naszej branży mamy do czynienia z kompletnie innym rozumieniem sytuacji. Czyli większość firm po prostu drenuje lokalne rynki, by zyski kumulować w kraju macierzystym i tam odprowadza podatki. To też jest patriotyzm gospodarczy, ale ja go nazywam egoizmem gospodarczym. On powoduje, że najwięcej trafia do budżetu macierzystego, a korzystamy za zasobów i infrastruktury w krajach ościennych.

My płacimy podatki we Francji, Hiszpanii i Polsce, czyli tam gdzie osiągamy zyski.

