Czy marka polskiej gospodarki jest obecnie rozpoznawalna i docenia na świecie?

- Nie ma odpowiedzi ma to pytanie. Chcielibyśmy, żeby była, a czy jest, to zależy od rynku, na którym byśmy to pytanie zadawali. Są rynki w Europie, i nie tylko w Europie, gdzie ta marka jest naprawdę dobrze znana, dobrze rozpoznawana. Ale są też rynki, które są dla nas wyzwaniem, gdzie cały czas pracujemy, żeby polska gospodarka była lepiej rozpoznawalna - mówi w rozmowie z DGP Marcin Graczyk, dyrektor departamentu komunikacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Dodał też, że polska gospodarka potrafi wykorzystywać szanse. - To możemy zaobserwować nie tylko w tym roku, w zeszłym roku, ale tak naprawdę na przestrzeni lat od 1989 roku, i to za każdym razem, niezależnie od tego kto rządził, polska gospodarka potrafiła wykorzystywać szanse. – powiedział Graczyk.

- Pandemia była czymś strasznym, ale sprawiła, że firmy się przeobraziły, zmieniły swój model działania i wtedy, gdy pandemia się skończyła, to okazało się, że te firmy zupełnie inaczej są w stanie funkcjonować, wykorzystywać to, czego nauczyły się w pandemii i zdobywać kolejne rynki – dodał.

