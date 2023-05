Największym wspólnym mianownikiem jest demografia. Z drugiej strony jest dużo rozważań o ochronie środowiska i o tym jak chcemy zarządzać wzrostem gospodarczym– mówi w rozmowie z nami prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl.

Prezes GPW wskazuje, że najbardziej obawia się m.in.: niektórych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Z obawami słyszę o propozycjach, żeby np. cały świat objąć handlem emisjami CO2 i żeby ich cena wynosiła 200 euro. Niestety autorzy tych propozycji nie mówią nic o wpływie tych rozwiązań na inflację i o tym, że wielu ludzi nie będzie stać na opłacenie rachunków za prąd. Widzę przeświadczenie w tym otoczeniu „starego kapitału”, że słuszne są mechanizmy cenowe. Prowadzą one jednak do większych różnic w dobrobycie. To może wywołać duże niepokoje społeczne. – podkreśla.

Marek Dietl jako największe wyzwanie wskazał jednak demografię, która związana jest przede wszystkim ze starzeniem się uczestników rynku kapitałowego. Uczestnicy są coraz starsi i coraz większa ilość kapitału musi być inwestowana w instrumenty o małej zmienności, bo zbliża się moment, kiedy uczestnicy będą chcieli odzyskać swoje fundusze. – mówi.

Nasz gość został także zapytany o strategię GPW i jej najważniejsze filary. Jak mówi, pojawiają się w niej korzystne rozwiązania zarówno dla emitentów jak i dla inwestorów. Pierwszoplanowa jest kwestia ESG, co wymieniane jest przez wszystkie przypadki przez prezesów globalnych spółek. Nasza giełda jest przede wszystkim dla firm średniej wielkości. Dla nich to raportowanie jest szczególnie trudne i tworzymy zestaw produktów do raportowania ESG, która przeznaczona jest dla naszych klientów. Drugi element to relacje inwestorskie. Element mocno zbieżny z tym co proponujemy inwestorom. Produkt musi być dobry i musi mieć dobre opakowanie. Relacje inwestorskie to lepsze opakowanie tego produktu. – wyjaśnia.

Ze strategią GPW ma być także związane wprowadzanie wielu rozwiązań w obszarze technologicznym, które mają sprzyjać emitentom oraz inwestorom. W ramach poprzedniej strategii stworzyliśmy już narzędzie GRC, Governance Risk Compliance, które pomaga być zgodne z regulacjami rynku kapitałowego czy ułatwia zarządzanie ryzykiem. Pojawią się nowe opcje, nowe kontrakty terminowe celem dywersyfikacji portfela. Pojawią się też nowe dane, zarówno dla tych, którzy intensywnie handlują jak i dane alternatywne, które wspierają podejmowanie decyzji inwestycyjnych w dłuższym okresie. Klamrą jest system WATS czyli system szybkiego reagowania na potrzeby inwestorów. – słyszymy.

Prezes GPW podkreślił, że ważnym filarem strategii GPW jest także dbałość o standardy ESG w ramach samej GPW. Też chcemy jak najmniej szkodzić środowisku. – deklaruje.