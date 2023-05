Dużo polskich biznesów bardzo chce wejść na rynek ukraiński no i ten biznes potrzebuje finansowania, zastanawia się jak to zrobić. – mówi w rozmowie z nami Jarosław Fuchs, wiceprezes banku Pekao SA, który był obecny na CEO Council Summit w Londynie.

Jak zaznacza, jego bank już teraz zaangażowany jest w finansowe wsparcie polskiego biznesu, który od dłuższego czasu funkcjonuje w Ukrainie. Cały czas finansujemy klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Ukrainie mimo wojny. Dla nich nic tak naprawdę się nie zmieniło. Zmieniło się tylko ryzyko i otoczenie, w którym funkcjonują. – deklaruje.

Fuchs podkreśla, że kluczowa w kontekście odbudowy Ukrainy jest przyszłość i sposób na finansowanie inwestycji w Ukrainie. Jak jednak dodaje, banki z racji limitów kapitałowych nie będą w stanie same sfinansować tych inwestycji, a duże znaczenie będzie mieć miks w zakresie potencjalnych źródeł ich finansowania. Banki są przed podejmowaniem decyzji jak te inwestycje sfinansować. To na pewno będzie miks pieniędzy prywatnych i publicznych. Tutaj będą też bardzo duże środki z różnych instytucji międzynarodowych takich jak MFW, Bank Światowy, EBOR czy EBI. One zapewne też przygotowują się do tego jak to sfinansować, czy to będą pożyczki czy granty. – mówi.

Wiceprezesa Pekao zapytaliśmy także o najważniejsze tematy, jakie poruszane są w kuluarach podczas CEO Council Summit. Jak powiedział, zgromadzeni w Londynie przedstawiciele biznesu dyskutują między innymi o inflacji oraz wysokości stóp procentowych. Dodał też, że każdy z nich koncentruje się na własnym biznesie i pewne decyzje podejmowane przez nich mogą być rozczarowujące. Wydawało nam się, że odbudowa Ukrainy jest najważniejsza, a jednak każdy patrzy na swoje podwórko i swoje problemy. – słyszymy.