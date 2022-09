- Przy tak dużej ilości produkowanych odpadów firma DS Smith stara się współpracować z klientami celem ograniczenia wytwarzania niepotrzebnych śmieci - zaznacza Reinier Schlatmann.

Jak dodaje, każdego roku w Polsce przewozi się 40 mln m3 powietrza. Tyle powietrza jest w stanie wypełnić cały Stadion Narodowy aż 40 razy. Są to ogromne ilości wysyłanego powietrza. [...] Opakowanie powinno być dopasowane do produktu. Gdy jest za duże, dodatkowo zużywana jest również nadprogramowa ilość papieru i taśmy, które są produkowane do wysyłki.

- Zmniejszając opakowanie o 1 mm, można zwiększyć ilość towaru, który chcemy wysłać z 15 do 20 proc. To oznacza ponad 3600 dodatkowych produktów i zmniejszenie śladu węglowego CO2 o 17 proc. - dodaje.

Więcej w materiale wideo.