- Myślę, że są dwa duże wyzwania. Pierwsze to wyzwania rynku finansowego i dotyczą kosztu kapitału i to dla klientów indywidulanych i klientów instytucjonalnych dla których sfinansowanie projektów nieruchomościowych stało się bardzo skomplikowane. A drugie wyzwanie to wybicie z równowagi rynku surowcowego. To biznes bardzo kapitałochłonny i energochłonny, co powoduje, że też koszty niekontrolowanie rosły przez ostanie miesiące, i co spowolniło też decyzje poszczególnych graczy na rynku.

Jak na deweloperów wpływa polityka pieniężna?

- Rynek mocno hamuje, był wsparty mocno kredytem hipotecznym, byli to klienci kredytowani. W tej chwili ta akcja spadła o 60-70 proc. Popyt mocno się zdławił. Kilkadziesiąt procent zakupów, to zakupy gotówkowe na indywidualnym rynku mieszkaniowym.