Żyjemy w bardzo trudnych czasach pełnych wyzwań. Kiedy potocznie mówimy, że już gorzej być nie może, to za chwilę przekonujemy się, że jednak może. W zeszłym roku w warunkach pandemii wydawało nam się, że sytuacja jest bardzo ciężka, a teraz – w warunkach wojny, wysokiej inflacji, kryzysu energetycznego – to wszystko, co było przed rokiem, wydaje się i tak nie największym wyzwaniem – komentuje prof. Maciej Żukowski.

Jak dodaje, my o tych wszystkich wyzwaniach mówimy, bierzemy je pod uwagę w kształceniu, natomiast mimo wszystko mamy również powody do optymizmu. Kształcimy rzetelnie, w oparciu o własną wiedzę i badania, ale kształcimy równocześnie praktycznie – dla biznesu.

Dobrze spełniliśmy swoją rolę w transformacji. Transformacja jest dziełem absolwentów polskich uczelni. Jest to najlepszy dowód na to, że wykonujemy dobrze swoje zadania – zaznacza rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.