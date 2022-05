Reklama

- Średnio w UE przeznaczamy 2,6 proc. PKB na badania i rozwój. W Polsce jest to 1,4 proc. PKB, co przekłada się mniej więcej na 32 mld zł rocznie. Z tej kwoty 20 mld zł pochodzi od przedsiębiorstw, kolejne 11 mld zł jest od szeroko pojętej nauki, a 1 mld zł od państwa – mówi nasza rozmówczyni.

Wydaje się, że to dużo, jednak w zestawieniu z tym, ile na naukę wydają np. USA, to niewielka suma. Stany Zjednoczone rocznie przeznaczają na ten cel 560-580 mld dol.

W porównaniu z Europą również wypadamy blado. – Nasi zachodni sąsiedzi wydają ponad 3 proc. PKB, czyli ok. 70 mld euro. Te wydatki są ważne, bo stawiają nas w pewnym kontekście – mówi Hejnowska. - Trzeba rozmawiać o tym, co możemy zrobić, żeby tych funduszy na naukę było coraz więcej. Na pewno pewną rekompensatą jest cały dynamiczny rynek startupów i innowacji, które pochodzą ze startupów. To jest duża siła Polski.

Więcej w materiale wideo..