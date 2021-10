Wkraczamy śmiało w przyszłość i wiemy, że elektromobilność to jest nieuchronność, która nas wszystkich czeka i to w perspektywie najbliższych kilkunastu lat - mówi Warzocha.

W ciągu dwudziestu - dwudziestu kilku lat zmieni się obraz naszych dróg i ulic, ale póki co, trzeba to dopasować, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jednej ze spółek grupy Tauron do realiów. Realnie dziś samochodami elektrycznymi mogą jeździć ci pracownicy, którzy przemieszczają się na niewielkich obszarach - tłumaczy.