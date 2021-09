Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest znana z działań związanych z programem Erasmus+. Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prezentowała WorldSkills - międzynarodową organizację promującą umiejętności zawodowe.

- WorldSkills jest oddzielną inicjatywną, niezwiązaną w 100% z Erasmusem, chociaż rzeczywiście od tej perspektywy finansowej część działań w WorldSkillsie będziemy mogli finansować ze środków erasmusowych – wyjaśnił w rozmowie z DGP dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. - Jest to inicjatywa autonomiczna. Skupia ponad 80 krajów, które działają w tym stowarzyszeniu już od 70 lat. Co dwa lata organizowane są mistrzostwa w różnych branżach zawodowych, od takich prostych jak gotowanie, stolarka czy sucha zabudowa, aż po nowoczesne, takie jak cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, przemysł 4.0, czy - mówiąc kolokwialnie - „hakerka”. Branż w których odbywają się zawody jest ponad 60.

Naprzemiennie co dwa lata odbywają się zawody europejskie EuroSkills i światowe WorldSkills. Dwa lata temu w rosyjskim Kazaniu Polak został mistrzem świata w gotowaniu. W tym roku zawody europejskie odbywają się w austriackim Grazu. Polska zgłosiła się do organizacji EuroSkills w 2027 r. Konkurujemy z Niemcami, którzy również chcą być gospodarzami imprezy. W Karpaczu dr Poszytek zabiegał o poparcie naszej kandydatury.

- Będziemy podpisywać porozumienie między różnymi instytucjami, firmami, które chcą wspierać tę inicjatywę – mówi. – Nie tylko biznes, nie tylko edukacja, także różnego rodzaju instytucie społeczne, uczelnie wyższe – tworzymy masę krytyczną do tego, by przekonać światową federację WorldSkills, aby zorganizować te zawody u nas.

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji mówił też o wspólnych celach wydarzeń WorldSkills i EuroSkills, a z drugiej strony Erasmus+.

- Obydwie te inicjatywy funkcjonują w takim szerszym ekosystemie edukacyjno-społeczno-gospodarczym. Celami obydwu tych inicjatyw, a szczególnie Erasmus+, jest działanie na rzecz nie tylko szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji edukacyjnych, ale również na rzecz przedsiębiorców. Oni też są uprawnienie, by korzystać ze środków Erasmus+ - mówi Poszytek. - Głównym mianownikiem jest finansowanie różnych inicjatyw edukacyjnych, skierowanych na doskonalenie zawodowe odpowiednich grup społecznych i pracowników. Wszystkie te instytucje, które chcą podnosić kwalifikacje, rozwijać kompetencje przyszłości różnych grup społecznych czy swoich pracowników, mogą pozyskać na swoje inicjatywy fundusze z Erasmus+.

Rozmowa była okazją do podsumowania, jakie kompetencje można rozwinąć dzięki programowi Erasmus+.

- W tej chwili koncentrujemy się na rozwijaniu tzw. kompetencji przyszłości. Są to m.in. kompetencje cyfrowe. Pandemia wykazała, że musimy wszyscy we wszystkich branżach sprawnie posługiwać się technologiami. W sektorze edukacyjnym i powadzimy takim administracyjno-usługowym liczba kompetencji cyfrowych jest oczywiście skromniejsza, natomiast w przemyśle mówimy też o takich kompetencjach jak komunikowanie się z maszynami – opowiada nasz rozmówca. - Oprócz kompetencji cyfrowych są również kompetencje społeczne: umiejętność współpracy w grupie; praca w grupie międzynarodowej; komunikowanie się nie na różnych poziomach nie tylko za pomocą języków; współtworzenie różnych ciekawych projektów; otwartość na inne kultury, kulturę korporacyjną i kulturę pracy w innych krajach; umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów i podtrzymywania ich nawet w czasach pandemii. A także kognitywne kompetencje, np. interdyscyplinarność. W tej chwili nie da się przeżyć we współczesnym świecie koncentrując się tylko na bardzo wąskiej dziedzinie.

Jak to przekłada się na praktykę? Dyrektor generalny podał przykłady: absolwenci programu Erasmus+ nie boją się otwierać własnych firm, srebrny medalista z gotowania w Kazaniu jest zaś przykładem nowoczesnego lidera - Branża gastronomiczna sama zorganizowała się w wokół niego i promocji jego osoby, a on sam świeci przykładem dla innych młodych ludzi – podsumował dyrektor.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje funduszami unijnymi, które dystrybuuje w całej Polsce. Określa się jako katalizator, inkubator i spinacz wszystkich sektorów edukacyjnych i gospodarczy, które powinny ze sobą współpracować.