Co stało za ideą marek własnych? „Potrzeby klienta” – mówi Marek Lipka, członek zarządu i dyrektor handlowy Carrefour Polska. „To klient zdecydował, że potrzebuje coś nowego, coś innego. Pierwsze marki własne na polskim rynku to były bardzo tanie marki, które oferowały przede wszystkim cenę. To zmieniło się diametralnie”.

Teraz na rynku jest wiele dużych graczy, którzy strategicznie budują marki własne. „I to bardzo dobrze” – tłumaczy Lipka. „Marka własna to jest definicja i kontrola od samego początku super-produktu”. Jak mówi dyrektor handlowy Carrefour Polska, firmy od ceny przeszły do tematu jakości. „To jest kierunek marki własnej: jakość”. O marce własnej Carrefour Polska Lipa mówi, że w firma inwestuje w jakość od wielu lat: „Już dawno wycofaliśmy pewne substancje, które dzisiaj dalej mają marki własne innych brandów. Przygotowujemy się na przyszłość: inwestujemy w opakowania. Klient dziś zwraca uwagę, w co jest opakowany produkt”.

Czy dobra jakość musi zawsze kosztować więcej? „Niekoniecznie” – twierdzi Marek Lipka. „Marka własna to jest też proces, który eliminuje pośredników. Produkt marki własnej to relacja między producentem a siecią, która tę markę wdraża. Nie ma tu wszystkich elementów, które wchodzą w skład konwencjonalnych produktów”. Utrzymanie najniższych cen to według Lipki nie jest dobry kierunek dla marki własnej. Produkt marki własnej nie jest też produktem z półki premium. „Produkty marki własnej nie zastąpią wszystkich produktów na półkach sklepowych. Mają dawać poczucie value for money, by klient miał wybór”.

Marki własne zdobywają rynek, ponieważ są bardziej transparentne dla klienta. „Dzisiaj w Carrefourze mamy ponad 3,5 tys. marek własnych – można powiedzieć, że to więcej, niż niektórzy nasi konkurenci mają całego asortymentu. Marka własna to nie jest wypieranie innych marek. Bardzo często marki własne są produkowane przez lokalnych producentów, którzy też produkują inne brandy” – dodaje Lipka.