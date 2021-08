Zmiany technologiczne i zmiany spowodowane szeregiem skomplikowanych współzależności są tak duże, że prognozowanie jakichś wielkich zjawisk jest dość trudne – tłumaczy Leszek Skiba, prezes banku Pekao.

Skiba dodaje, że obecnie mamy rozgrzany rynek pracy i mamy do czynienie z pewnego rodzaju optymizmem polskich przedsiębiorstw. Jeżeli będzie następowało to, co jest zazwyczaj konsekwencją takiego optymizmu i dużej presji płacowej, to będziemy mieli do czynienie z przyspieszeniem decyzji inwestycyjnej przedsiębiorstw.