Prof. Stanisław Mazur, I zastępca Prezydenta Krakowa wprost stwierdza, że Kraków stał się „zakładnikiem swojego sukcesu”. Duży udział międzynarodowych firm obsługujących procesy biznesowe był korzystny, ale jednocześnie doprowadził do silnego uzależnienia od jednego sektora. Tymczasem globalne korporacje są bardzo mobilne. Wraz ze zmianami kosztów pracy przenoszą swoje inwestycje do innych krajów i regionów, co stanowi realne ryzyko dla stabilności lokalnego rynku.

W tej sytuacji konieczne staje się znalezienie nowego napędu rozwoju gospodarczego miasta. Według Mazura takim kierunkiem są firmy technologiczne. To właśnie one mają w przyszłości zdywersyfikować strukturę gospodarki Krakowa i uzupełnić dominujący dziś sektor usług biznesowych. Silne przedsiębiorstwa technologiczne oznaczają nie tylko innowacje, ale także większą odporność miasta na wahania koniunktury.

Rozwój tego sektora wymaga jednak odpowiednich warunków. Firmy technologiczne potrzebują dużych, dobrze przygotowanych przestrzeni, stabilnych dostaw energii oraz dobrej komunikacji z resztą miasta. Naturalnym miejscem do realizacji takich planów jest Nowa Huta, a zwłaszcza jej tereny poprzemysłowe.

Szczególną rolę odgrywają obszary należące obecnie lub wcześniej do ArcelorMittal. Miasto Kraków stopniowo skupuje te grunty, budując zaplecze pod przyszłe inwestycje. Docelowo ma tam powstać jedna z największych stref technologicznych w Krakowie, która będzie przyciągać nowoczesne firmy z kraju i zagranicy.

Planowana strefa ma oferować wszystko, czego oczekują inwestorzy: dobre skomunikowanie, rozbudowaną infrastrukturę oraz bezpieczeństwo energetyczne. To element szerszej strategii, której celem jest zapewnienie miastu stabilnego i zrównoważonego rozwoju w kolejnych dekadach.

Kraków stoi dziś przed ważnym momentem. Miasto, które odniosło sukces dzięki globalnym korporacjom, chce wykorzystać ten kapitał doświadczeń do budowy nowego, bardziej zróżnicowanego modelu gospodarki. Nowa Huta i rozwój firm technologicznych mają odegrać w tym procesie kluczową rolę.