– Biznes zmienia się cały czas i transformacja jest procesem ciągłym – zaznacza. – Przedsiębiorcy krakowscy są do tego przyzwyczajeni.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, która zrzesza ponad 130 firm, aktywnie wspiera ten proces. Otwiera się na nowe przedsiębiorstwa, popiera zachodzące zmiany i stara się realnie pomagać firmom, które w tej transformacji uczestniczą. Ważnym elementem tego wsparcia są dobre relacje z instytucjami publicznymi.

– Dzięki pozytywnym relacjom z miastem, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim możemy skuteczniej wspierać przedsiębiorców – mówi Wiśniowska. – To również pomaga w przechodzeniu przez procesy transformacyjne.

Jednym z kluczowych tematów pozostaje dialog między biznesem a samorządem. Jak podkreśla wiceprezydentka Izby, dialog ten istnieje od lat, choć nie zawsze jest prosty. Sprawy, które dotyczą rozwoju miasta i gospodarki, bywają skomplikowane i wymagają czasu oraz wzajemnego zrozumienia.

Przedstawiciele biznesu liczą jednak na coraz większe włączanie ich w prace samorządów już na etapie przygotowywania projektów. – Chcielibyśmy jako przedsiębiorcy i organizacje samorządu gospodarczego uczestniczyć w tych pracach wcześniej – podkreśla. – Tak, aby móc się wypowiedzieć, wskazać istotne z naszego punktu widzenia kierunki i tematy.

Ocena dotychczasowej współpracy jest pozytywna, choć – jak zaznacza Wiśniowska – zawsze jest przestrzeń do poprawy. Szczególnie ważne jest, by głos przedsiębiorców był słyszany wtedy, gdy powstają projekty wpływające na rozwój miasta i warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie uważnie wsłuchuje się w opinie i potrzeby firm, które już działają w mieście, ale także z nadzieją patrzy na kolejne przedsiębiorstwa planujące wejście na krakowski rynek. – Cieszymy się z projektów, które umożliwiają otwieranie biznesu w Krakowie – podsumowuje Wiśniowska.

Transformacja trwa, dialog się rozwija, a współpraca biznesu z samorządem pozostaje jednym z kluczowych elementów budowania silnej, nowoczesnej gospodarki miasta.