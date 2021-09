Chciałabym jasno powiedzieć, że USA nadal sprzeciwiają się Nord Stream 2, bo to jest złe rozwiązanie dla Europy i dla Niemiec. Jak wiadomo, administracja Bidena „odziedziczyła” sprawę gazociągu Nord Stream 2, który był już w 90 proc. ukończony. Obecna administracja nadal sprzeciwiała się gazociągowi i nałożyła sankcje na 19 podmiotów powiązanych z tym projektem, w porównaniu do tylko dwóch, które były celem sankcji poprzedniej administracji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że one nie zapobiegłyby budowie gazociągu, biorąc pod uwagę stopień jego zaawansowania. Podkreślaliśmy, że wraz z partnerami musimy być przygotowani na kontynuowanie obciążania Rosji kosztami za przekraczanie granic, których odpowiedzialne kraje nie przekraczają. Nasza administracja wysłała czytelny sygnał Rosji, że Stany Zjednoczone i Niemcy są zdeterminowane, by wyciągać wobec niej konsekwencje za agresję i wrogą działalność, szczególnie zagrażającą zrównoważonej przyszłości energetycznej Ukrainy. Niemcy zobowiązały się do mianowania specjalnego wysłannika i użycia swojej pozycji do wynegocjowania przedłużenia tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy, żeby kupić trochę czasu dla tego kraju na wyeliminowanie jej zależności od rosyjskiego gazu i opłat za przesył. Kwestia bezpieczeństwa jest realna, więc rozmawiamy z rządami Ukrainy, Polski i innych krajów – które mogą odczuć wpływ Nord Stream 2 – o ich obawach. Potwierdzamy naszą gotowość do tego, by zapobiegać najgorszemu scenariuszowi – uruchomieniu rurociągu bez ochrony przed jego negatywnymi skutkami dla Ukrainy. Stany Zjednoczone nie pozwolą Rosji na używanie zasobów jako broni politycznej wymierzonej w naszych sojuszników i partnerów. Monitorujemy bardzo uważnie sytuację związaną z cenami gazu i oczywiście chcemy mieć pewność, że mieszkańcy regionu mają dostęp do energii, której potrzebują na zimę. I bardzo stanowczo sprzeciwilibyśmy się jakiemukolwiek krajowi, który szukałby korzyści ich kosztem w tym trudnym czasie. Będziemy współpracować z Polską i innymi krajami w regionie. I będziemy podkreślać, jak ważna jest dywersyfikacja dostaw energii, by dawać odpór tego rodzaju groźbom.