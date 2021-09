Nie ma żadnego porozumienia z Rosją w tej kwestii. Ogłosiliśmy porozumienie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Aby to wyjaśnić, cofnijmy się nieco w czasie. NS2 to projekt, któremu Stany Zjednoczone są przeciwne od jego początku. To projekt stricte polityczny, a nie komercyjny. Gazociąg ma narazić na niebezpieczeństwo Ukrainę i jej rolę państwa tranzytowego dla surowców przesyłanych z Rosji do Europy. Dlatego administracja USA jest mu przeciwna i my to powtarzamy. Przed 2017 r., gdy prezydentem był Barack Obama, staraliśmy się wszelkimi środkami storpedować i opóźnić ten projekt. Pracowałem wtedy w administracji i to opóźnianie nam się udawało. Chodziło o to, by zyskać dodatkowy czas na zmianę sytuacji gazowej w Europie. Chcieliśmy mieć pewność, że dostawy będą zdywersyfikowane na poziomie źródeł, dostawców i metod przesyłu. I dużo się od tego czasu udało – doskonałym przykładem jest Polska, która zbudowała terminal LNG i jest w trakcie budowy Baltic Pipe, a także rozmawia o energii jądrowej i buduje interkonektory z sąsiadami. Teraz ewentualny brak rosyjskiego gazu byłby mniej odczuwalny. Także inne kraje poszły tą drogą, Litwa zbudowała pływający terminal LNG. Ale to nie złagodziło wszystkich obaw dotyczących NS2. Niestety, mimo mocnej retoryki USA, sankcje, które były uchwalane przez Kongres, nie zostały wprowadzone. Prace nad gazociągiem trwały, choć zwalniały co jakiś czas właśnie pod groźbami sankcji, a 19 stycznia, na dzień przed objęciem urzędu przez prezydenta Joego Bidena, wprowadzono kolejne, silniejsze sankcje . One nie zostały zdjęte, ale i tak nie powstrzymały budowy gazociągu. Gazociąg był już ukończony w ponad 90 proc. Ten projekt zostałby ukończony niezależnie od tego, czy to się nam podoba, czy nie. Dlatego postanowiliśmy powstrzymać się od stosowania niektórych nowych sankcji oraz zdecydowaliśmy się na porozumienie z Niemcami i gwarancje, które mają złagodzić niebezpieczeństwa płynące z NS2.

Kanclerz Merkel publicznie powiedziała, że wspiera tranzyt przez Ukrainę i powtórzę: wciąż działa obowiązujący do 2024 r. kontrakt. Stany Zjednoczone pracują nad działaniami, które podejmą, gdy to się wydarzy. Moim celem jest, by Rosjanie zrozumieli, że to jest linia, której nie warto przekraczać i tranzyt powinien być kontynuowany. Na razie nic nie wskazuje na to, że nie będą wywiązywać się z zawartej umowy, a oni zawsze powtarzają, że się wywiązują ze swoich kontraktów. Nasze wsparcie dla Ukrainy jest silne szczególnie w dziedzinach bezpieczeństwa i energii. Ale proszę pamiętać, że bezpieczeństwo energetyczne w Europie to nie tylko kwestia NS2. Nie możemy koncentrować się na NS2, gdy w tym samym czasie Rosjanie prowadzą działania w innych miejscach Europy, które wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne kontynentu. Jeśli spojrzymy na gazociąg Turk Stream 2 i nowe kontrakty Gazpromu w Europie Środkowej, które wpływają na zmniejszenie tranzytu przez Ukrainę, to trzeba nalegać, by dyrektywa gazowa objęła także Turk Stream 2. Gdy skupiamy uwagę na NS2, musimy być pewni, że prezydent Władimir Putin nie osiągnie swoich celów innymi środkami. Bo to, co jest potencjalną możliwością przy NS2, już się dzieje w przypadku TS2. Przez lata systemy energetyczne Europy Zachodniej i Wschodniej były od siebie de facto oddzielone. Ta pierwsze miała zdywersyfikowane źródła energii, ta druga nie. Tragicznym błędem byłoby pozwolić na to, by przejście na zieloną energię znów doprowadziło do takiego podziału. Nie jestem naiwny; Rosjanie użyją każdego dostępnego narzędzia jako broni, jeśli tylko im na to pozwolimy. Jedną z metod przeciwdziałania jest właśnie dywersyfikacja.