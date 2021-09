W dobie galopujących cen pozwoleń na emisję CO2 i co za tym idzie hurtowych cen prądu nowe źródła energii są kluczowe dla koncernu, który zużywa ok. 3 TWh energii elektrycznej. – Jesteśmy drugim konsumentem energii elektrycznej w kraju, wiadomo, jak wpływa to na nasz budżet . Trzeba na to odpowiedzieć w sposób bardziej zdecydowany. Do 2030 r. chcemy mieć 50 proc. tej energii z własnych źródeł, w tym z OZE – mówił szef KGHM Marcin Chludziński. Zwrócił jednak uwagę, że pojawiają się też nowe możliwości technologiczne, jak choćby małe reaktory jądrowe SMR, i „trzeba z nich korzystać”. Dwa takie bloki mogą pokryć połowę zapotrzebowania KGHM na energię.