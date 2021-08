Z naszych nieoficjalnych informacji z jednego ze związków wynika, że propozycje związkowe są punktem startowym i kwota jednorazowego świadczenia dla pracowników może ulec zmianie w trakcie negocjacji. Co do przywilejów dla liderów związkowych, to sły szymy, że takich propozycji nie ma w projekcie umowy społecznej z energetykami przedstawionej 23 sierpnia Ministerstwu Aktywów Państwowych. – Takiego zapisu w projekcie, który przestawiliśmy ministrowi Arturowi Soboniowi, nie ma, i nie było nigdy intencją zamieszczanie go – mówi DGP Jerzy Wiertelak, przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyki. Jego zdaniem takie doniesienia „z domniemanym dokumentem” to efekt „manipulacji i prowokacji tych, którzy nie chcą dopuścić do podpisania umowy”.