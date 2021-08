Projekt zmagał się jednak z licznymi wyzwaniami politycznymi i prawnymi. Z wydaniem niezbędnych zgód zwlekała Dania, przez której wody przebiega rura. Politycznie atakowała go Ukraina, najbardziej i bezpośrednio zagrożona konsekwencjami uruchomienia Nord Stream 2 (NS2). Na gruncie niemieckim decyzje umożliwiające budowę gazociągu kontestowały do samego końca organizacje ekologiczne. Krytyczne stanowisko w sprawie zajmowały USA, które pod koniec 2019 r. uchwaliły przepisy pozwalające na nałożenie sankcji na podmioty zaangażowane w projekt. Dzięki temu, na ok. 160 km przed zakończeniem układania rurociągu, z inwestycji wycofała się odpowiedzialna za nie szwajcarska spółka AllSeas, a budowa stanęła na niemal rok.