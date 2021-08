"Obie firmy porozumiały się co do tego, że przeanalizują możliwości wzajemnie korzystnej współpracy w sprawie utworzenia pełnego łańcucha wartości zielonego wodoru i jego pochodnych, takich jak amoniak, produkowanych na Ukrainie. Między innymi chodzi o rozwój projektów dotyczących produkcji i magazynowania zielonego wodoru i amoniaku na Ukrainie i ich importu do Niemiec" - podkreślono w komunikacie Naftohazu.

Komunikat wydano po niedzielnym spotkaniu w Kijowie kanclerz Niemiec Angeli Merkel i ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Po rozmowach z Zełenskim kanclerz podkreśliła, że ważne jest, aby Ukraina pozostała krajem tranzytowym i by umowa o tranzycie gazu z Rosji przez Ukrainę była przedłużona.

Ukraiński prezydent przekazał, że rozmawiał z Merkel m.in. o przedłużeniu umowy tranzytowej i o transformacji energetycznej. "Omawialiśmy z panią kanclerz sprawy dotyczące przedłużenia umowy tranzytowej przez Ukrainę po 2024 roku, ale na razie według mnie to bardzo ogólne rzeczy" - mówił Zełenski.

Zauważył też, że przejście Ukrainy na zieloną energetykę to kwestia "wielkich pieniędzy i długiego czasu". "Chcę więc zrozumieć, co będzie otrzymywać Ukraina i co może stracić nasze państwo po tym, jak zakończy się umowa (w sprawie tranzytu) w 2024 roku. I kto daje konkretne gwarancje Ukrainie" - dodał.

Jak poinformował, w poniedziałek w Kijowie na marginesie inauguracyjnego szczytu Platformy Krymskiej odbędzie się spotkanie ministrów energetyki Ukrainy, Niemiec i USA w sprawie tranzytu gazu przez Ukrainę.