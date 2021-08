Z kolei w URE nieoficjalnie słyszymy, że urząd jak zwykle przyjmie pewne rynkowe benchmarki i nie będzie się oglądać na wsparcie, bo przecież w razie zbyt dużych podwyżek płaciliby za nie wszyscy pozostali indywidualni odbiorcy. Nasze źródło przyznaje jednocześnie, że ze względu na to, co się dzieje na rynku hurtowym i na unijnym rynku pozwoleń na emisję, z podwyżkami należy się liczyć, choć wiele też zależy od strategii zakupowej spółek obrotu, a zakupy te powinny być „optymalizowane”. Podwyżki mogą być jednak wyższe niż w tym roku. – Od matematyki nie uciekniemy – słyszymy. W tym roku zmiany taryf (sprzedażowej i dystrybucyjnej) oraz wprowadzenie tzw. opłaty mocowej za funkcjonowanie rezerwy mocy spowodowały wzrost rachunków od 9 do 10 proc., czyli jak wyliczał URE, przełożyło się to na kwotowy wzrost płatności o ok. 8 zł miesięcznie. To wyliczenie przy założeniu w miarę oszczędnego korzystania z prądu przez gospodarstwo domowe – średnio 1777 kWh rocznie. Gdyby w tym roku rachunki wzrosły o tyle samo, byłoby to kolejne 10 zł do rachunku „oszczędnego” gospodarstwa domowego, tymczasem zużycie w wielu domach podniosła spowodowana pandemią praca z domu. Gdyby doszło aż do 20-proc. wzrostu rachunków, byłoby to dodatkowe ok. 20 zł miesięcznie z domowego budżetu.