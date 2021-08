Usuwanie wad ma potrwać do 25 lutego 2022 r., a zajmie się nim firma Rafako, która realizowała budowę. Są jednak różnice zdań co do tego, kto i w jakim stopniu poniesie ostateczne koszty naprawy. Obie firmy nie porozumiały się jeszcze w tej kwestii, ustaliły jednak, że mediacjami między nimi (mającymi na celu ustalenie ostatecznego rozkładu finansowania) zajmie się Prokuratoria Generalna (PG). – Oczekujemy od Rafako dotrzymania terminów wskazanych w przedstawionym harmonogramie. Mediacje prowadzone są przy udziale PG, czyli w sprawdzonej formule, która była już przez spółki wykorzystywana w przeszłości. Mają poufny charakter, a ich strony zobowiązane są do nieujawniania informacji do czasu ich zakończenia i wypracowania finalnych uzgodnień – podkreśla Patrycja Hamera, rzecznik prasowy spółki Nowe Jaworzno, Grupa Tauron.