Stosowanie energetyki jądrowej przyczyniło się już do zmniejszenia emisji CO2. Według prognoz największych instytucji zajmujących się energią i klimatem, w przyszłości takie elektrownie będą istotnym elementem odchodzenia od paliw kopalnych. Międzynarodowa Agencja Energii nazywa energetykę jądrową wraz z elektrowniami wodnymi „kręgosłupem niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej” i wskazuje, że odpowiadają one za ok. 75 proc. niskoemisyjnej energii na świecie. Energia jądrowa jest też obecna w ogromnej większości scenariuszy dążenia do neutralności klimatycznej Międzynarodowego Zespołu ds. Klimatu ONZ. Z kolei Wspólne Centrum Badawcze, nazywane centrum nauki UE , na początku roku wydało jednoznaczną rekomendację do uznania energetyki jądrowej za zieloną energię.