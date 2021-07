– To duży błąd KE . Moim zdaniem ślad węglowy powinien być wyliczany jeśli nie dla wszystkich produktów sprowadzanych do Europy, to dla tych strategicznych. Z pewnością takimi produktami są światłoczułe urządzenia półprzewodnikowe, w tym ogniwa fotowoltaiczne, których wartość importu do UE tylko w 2020 r. wyniosła 15 mld dol., z czego 50 proc. z Chin. Powinien to być ślad skumulowany, uwzględniający cały łańcuch wytworzenia i dostaw danego towaru „od kołyski do grobu”, łącznie z utylizacją, za co firmy chińskie nie płacą. To skomplikowane zadanie metodologiczne i biurokratyczne, ale tylko w ten sposób można chronić się przed nieuczciwą konkurencją – uważa Wiśniewski.