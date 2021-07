Jak wynika z raportu fundacji Instrat i ClientEarth, w przygotowanych przez władze wojewódzkie dokumentach, od których będą zależeć decyzje Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia dla Bełchatowa, brakuje konkretów i wiążących deklaracji. Problemem mogą być terminy wygaszania wydobycia i spalania węgla, które nie wpisują się w cele klimatyczne Unii Europejskiej oraz te wynikające z porozumienia paryskiego. Projekt przygotowany pod kierunkiem marszałka woj. łódzkiego powtarza deklaracje PGE i resortu aktywów państwowych, przede wszystkim o wygaszeniu działalności elektrowni do 2036 r., a wydobycia węgla brunatnego dwa lata później.

– Żeby mimo wszystko uzyskać pomoc, potrzebny byłby dokładny plan działania, a tego zabrakło w projekcie opracowanym przez władze woj. łódzkiego. Jest on latarnią morską wskazującą ogólny kierunek, tymczasem potrzebna jest szczegółowa strategia przekładająca go na konkretne działania. Bez niej trudno liczyć na przychylność KE – mówi DGP Daniel Kiewra, specjalista ds. sprawiedliwej transformacji i główny autor raportu. Ekspert zwraca uwagę, że daty wygaszania działalności mają na razie charakter wstępnej propozycji i nie są dla operatora Bełchatowa wiążące, więc w grę wchodzi teoretycznie zarówno ich przyspieszenie, jak i opóźnienie. – Musimy zobowiązać się wobec Komisji do określonego harmonogramu zakończenia wydobycia i spalania węgla – podkreśla.

Co istotne, z analizy Instratu i ClientEarth wynika, że struktura zatrudnienia w kompleksie bełchatowskim czyni tamtejszy coalexit zadaniem łatwiejszym niż jest to w przypadku zakładów Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK). Według wyliczeń z raportu ponad trzy czwarte dzisiejszych pracowników spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nabędzie uprawnienia emerytalne przed planowanym dziś terminem wygaszenia kompleksu bełchatowskiego. Nieco gorzej sytuacja wygląda w spółkach zależnych od Bełchatowa, gdzie na emeryturę zdąży w tym czasie przejść jedna trzecia pracowników. – ZE PAK szybciej realizuje transformację, bo jest podmiotem prywatnym i reaguje na bodźce rynkowe. W przypadku Bełchatowa proces jest spowolniony za sprawą czynników politycznych. Ale sam fakt opóźnienia nie daje regionowi żadnej gwarancji, że transformacja przyniesie mniejsze koszty społeczne – mówi Kiewra.

W ocenie autorów raportu perspektywy uzyskania unijnego wsparcia poprawiłoby też ogłoszenie przez województwo regionalnej strategii neutralności klimatycznej. Taki dokument – wyznaczający termin osiągnięcia zerowego bilansu emisji na 2040 r. – przyjęła Wielkopolska Wschodnia, gdzie mieszczą się zakłady ZE PAK. Tamtejsze plany zakładają coalexit do 2030 r. Także pod względem planów dotyczących rynku pracy eksperci nawołują do brania przykładu z Wielkopolski Wschodniej, gdzie miejsca pracy są „szyte na miarę” dla odchodzących. – Zatrudniono tam agencję pracy, która rozmawia z poszczególnymi pracownikami, identyfikuje ich kwalifikacje i silne strony. Zabiega się także o to, żeby oferowane odchodzącym z ZE PAK zatrudnienie było stabilne i trwałe. Niestety wydaje się, że nikt nie myśli o tym, by podejść w ten sam sposób do załogi Bełchatowa i spółek zależnych – ocenia Kiewra.