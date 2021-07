– Czy agresywnie zwalczaliśmy niektóre ustalenia nauki (na temat zmiany klimatu – red.)? Tak. (…) Czy włączaliśmy się w działania zakulisowych grup, by przeciwdziałać niektórym wczesnym wysiłkom (w tej dziedzinie – red.). Tak, to prawda. Ale nie ma w tym nic nielegalnego. Dbaliśmy po prostu o nasze inwestycje, dbaliśmy o interes naszych udziałowców – mówi w ujawnionym w zeszłym tygodniu przez proekologicznych dziennikarzy z projektu Unearthed nagraniu wysoki rangą lobbysta, związany z koncernem ExxonMobil, Keith McCoy. Przyznaje też, że w ostatnim czasie Exxon dążył do rozmycia kluczowych elementów ambitnego programu klimatycznego Joego Bidena. Jak wynika ze słów lobbysty, ważnym elementem tych działań była współpraca z umiarkowanymi senatorami demokratycznymi, w tym wpływowym deputowanym z Zachodniej Wirginii Joem Manchinem, z którym – jak deklaruje – rozmawia w każdym tygodniu. Biorąc pod uwagę to, że proprezydencka większość w amerykańskim Senacie „wisi” na jednym głosie, stanowisko Manchina ma często szczególne znaczenie dla kształtu legislacji.