O tym, że Moskwa nadal obawia się o projekt, świadczyć mogą jej ostatnie nerwowe ruchy. Przede wszystkim przykręcanie kurka z gazem dla Europy, które przyczynia się do wzrostu cen surowca. – Amerykańskie LNG płynie obecnie przede wszystkim do Azji, bo tam ceny są wyższe. Nikt nie mówi, że Rosja nie wywiązuje się ze zobowiązań kontraktowych wobec UE, ale ewidentnie nie kwapi się realizować dodatkowych dostaw w momencie podwyższonego popytu, a z takim mamy właśnie do czynienia, tymczasem poziomy rezerw w europejskich magazynach są najniższe od lat – mówi Łoskot-Strachota. Jak zaznacza, działania te powszechnie interpretuje się jako element nacisku na Europę, by umożliwiła szybkie ukończenie NS2. Problem z zapasami gazu urósł do tego stopnia, że wiele krajów UE zmuszonych zostało do zwiększenia zużycia węgla w energetyce.