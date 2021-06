– Z jednej strony elity rządowej, z drugiej związkowej, z trzeciej – pracodawców – mówi. Związkowiec podkreśla, że do tej pory wygaszaniu kopalń nie towarzyszyło tworzenie nowych miejsc pracy. – To powinna być podstawa umowy , że kopalnie likwiduje się dopiero wtedy, gdy zapewnione zostaną alternatywne miejsca pracy – przekonuje związkowiec.

– Biorąc pod uwagę proces transformacji europejskiej energetyki , liczymy się z tym, że czekają nas zmiany, ale nie powinny one sprowadzać się do wygaszenia kopalni. Dzisiejsze dobre wyniki ekonomiczne nie obronią pracowników Bogdanki i mieszkańców regionu przed negatywną koniunkturą dla węgla. Musi być plan na przyszłość, strategia dla społeczności pogórniczych. Znamy los Wałbrzycha i nie chcemy go podzielić – mówi DGP Jarosław Niemiec, szef Związku Zawodowego „Przeróbka” z Bogdanki.

Inicjatorzy kampanii zwracają również uwagę, że jest to pierwsze wystąpienie, które poparli zarówno górniczy związkowcy, jak i proekologicznie nastawieni aktywiści i eksperci. Według Jarosława Niemca może to być wstęp do szerzej zakrojonej współpracy tych środowisk. – To historyczny moment. Do tej pory przyjmowano, że między górnikami a ekologami nie ma punktów wspólnych. A one są – uważa związkowiec. – Powinniśmy na nowo otworzyć rozmowy o kształcie transformacji, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron: nie tylko górników i prezesów spółek, ale także pracowników energetyki, ekspertów czy aktywistów – przekonuje.