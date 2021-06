Jeśli kraje rozwinięte nie pokażą, jak spełnią złożoną przed laty obietnicę przeznaczania co najmniej 100 mld dol. rocznie na walkę ze zmianą klimatu w biedniejszej części świata, to kraje rozwijające się powinny zbojkotować listopadową konferencję COP26 w Glasgow – uważa Salimul Hak, szef bangladeskiego Międzynarodowego Centrum ds. Zmiany Klimatu i Rozwoju. Ten poziom finansowania miał być osiągnięty w zeszłym roku. Tymczasem termin wydłużono do 2025 r. Podczas szczytu G7 nie pojawiły się żadne konkrety. Szefowa agendy klimatycznej ONZ Patricia Espinosa również wskazuje, że kluczem do sukcesu COP26 jest kwestia pomocy finansowej dla biedniejszych krajów. Przed COP26 najbogatsi będą mieli jeszcze jedną szansę, by doprecyzować swoje zamiary na wrześniowym szczycie G20. Według wyliczeń OECD w 2018 r. łączna pomoc klimatyczna dla krajów rozwijających się wyniosła 80 mld dol. Organizacje pozarządowe oceniają, że w rzeczywistości może ona być nawet czterokrotnie niższa. Frustracja w krajach rozwijających się narasta.