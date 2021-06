Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto we wszystkich sektorach gospodarki o co najmniej 23 proc., co oznacza docelowy udział OZE w elektroenergetyce na poziomie co najmniej 32 proc. netto. Wiele świadczy o tym, że prognozy te są mocno niedoszacowane. Zgodnie z PEP 2040 w 2030 r. moc zainstalowana fotowoltaiki może wynieść ok. 5–7 GW, przy czym już obecnie przekracza ona 4 GW i szacuje się, że będzie dalej wzrastać o ponad 1 GW rocznie. Wiele renomowanych think tanków przewiduje, że generacja OZE do 2030 r. może wynieść ok. 50 proc. krajowego zapotrzebowania. Niestety w PEP 2040 brakuje spójnej wizji, która jest niezbędna do notyfikacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Uzgodnienie tego planu z Komisją jest warunkiem notyfikacji nowych systemów wsparcia operacyjnego, ale również uzyskania nowych środków unijnych.