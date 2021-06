Ale po prawie pięciu miesiącach od objęcia fotela prezydenta przez Bidena Stany Zjednoczone i Unia Europejska nadal mają wiele spraw do rozwiązania. Problemem pozostają cła nałożone na europejską stal i aluminium przez Trumpa. Celem były Chiny , które Stany Zjednoczone oskarżały o nadprodukcję surowców, ale dostało się także bliskim partnerom USA. Waszyngton zniósł już cła nałożone na Kanadę i Meksyk, ale europejscy producenci stali i aluminium nadal pozostają nimi objęci. Bruksela od kilku miesięcy parła do zakończenia sporu, ale Amerykanie nie są na to jeszcze gotowi. Dlatego obie strony dadzą sobie czas do 1 grudnia na znalezienie rozwiązania. Podobnie sytuacja wygląda ze sporem o subsydia dla europejskiego Airbusa i amerykańskiego Boeinga, który doprowadził do nakładania nawzajem karnych ceł. Ta sprawa ma z kolei zostać rozwiązana do połowy lipca.