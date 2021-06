Dla sprawnego działania PGE, największej energetycznej spółki w kraju, dobre relacje z naszymi południowymi sąsiadami są absolutnie kluczowe. Rozumiem bezsilność w tej sprawie władz spółki, a także miejscowych samorządowców, którzy do uruchomienia ekologicznych projektów naprawczych i uratowania sytuacji potrzebują porozumienia między rządami Polski i Czech. A jego jak nie było, tak nie ma. Obu szefom rządów udało się porozmawiać podczas ostatniej Rady Europejskiej i te dramatycznie różne relacje obu panów co do tego, czy i co uzgodniono, pokazują, że jesteśmy raczej na spektaklu nieporozumień, a nie w przyjaznej Grupie Wyszehradzkiej. Polski rząd powinien w końcu solidnie wziąć się do negocjacji i uzyskać akceptowalne warunki tak, żeby można było podjąć pozytywne kroki po obu stronach granicy: żeby Czesi wycofali skargę, a my żebyśmy zmniejszyli zagrożenie ekologiczne dla Czechów, bo ono istnieje.