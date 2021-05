Przemysław Sadura zwraca uwagę, że to nie górnicy dołowi w największym stopniu obawiają się transformacji. – To są często osoby wysoko wykwalifikowane, lepiej wykształcone. Większość osłon socjalnych adresowanych jest do górników z kopalni węgla kamiennego. Ta grupa częściej niż inne pracuje również poza kopalnią, przygotowując się do dorabiania do wczesnej emerytury poza branżą – mówi badacz związany z „Krytyką Polityczną”. W dużo trudniejszej sytuacji mogą znaleźć się jego zdaniem pracownicy pośrednio zależni od górnictwa albo ci zatrudnieni w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, gdzie wydobycie wymaga mniej zaawansowanych technologii i niższych kwalifikacji.