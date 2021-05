W najbliższym czasie spodziewane są kolejne ważne rozstrzygnięcia europejskich sądów . W Belgii może to zmusić rząd do podniesienia celu redukcji emisji do co najmniej 55 proc. do końca dekady. W Holandii okaże się, czy cele paryskiego porozumienia klimatycznego wiążą także koncerny. Chodzi o Shella, który żeby wejść na zgodną z nimi ścieżkę, powinien – według ekologów – ograniczyć swoje emisje o 45 proc. do 2030 r. (w porównaniu do roku 2019) i do zera w perspektywie półwiecza. Jeśli sąd znów przyzna rację aktywistom, może to pociągnąć za sobą falę pozwów wobec innych firm. Ekolodzy brytyjscy starają się z kolei walczyć na ścieżce sądowej ze zwiększaniem wydobycia ropy i gazu na Morzu Północnym.