Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) w swoim scenariuszu neutralności klimatycznej do 2050 r.(Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector) przewiduje spadek popytu na ropę i gaz, co - jej zdaniem - oznacza brak zapotrzebowania na dalsze poszukiwania nowych złóż, ponad te już zatwierdzone do zagospodarowania. Polska spółka poszukuje węglowodorów i nabywa koncesje nie tylko w Norwegii, ale też w tak odległych zakątkach świata jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Pakistan. W związku z tym zapytaliśmy PGNiG, jak długo ma zamiar jeszcze kontynuować działalność poszukiwawczo-wydobywczą, a kiedy przewiduje z niej wychodzić.