Związkowcy z Solidarności obawiają się utraty tych miejsc pracy. Krajowe sekcje branżowe organizacji spotkały się 13 maja i na 25 maja zapowiedziały decyzję w sprawie protestu. W spotkaniu wziął udział przewodniczący całego związku Piotr Duda. To ciekawy zwrot, bo dotąd zarząd „S” najczęściej popierał działania rządu Zjednoczonej Prawicy i do protestu nie doszło nawet w obliczu wygaszania kopalni węgla kamiennego. Związki zawodowe działające w spółkach energetycznych wspólnie domagają się od rządu zabezpieczeń dla pracowników oraz doinwestowania konwencjonalnej energetyki, w tym inwestycji nakierowanych na zmniejszanie jej emisyjności. – Aby wyciszyć emocje związane z likwidacją górnictwa węgla kamiennego, strona rządowa poszła w tym kierunku, aby wynegocjować zabezpieczenia osłonowe dla górników, natomiast dla węgla brunatnego, który wraz z energetyką konwencjonalną miałby zostać przeniesiony do NABE, takich zabezpieczeń osłonowych nie ma żadnych – mówi DGP przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków Jerzy Wiertelak. Zauważa on, że w energetyce nie ma w tej chwili ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, który dawałby jednakowe gwarancje dla wszystkich pracowników przechodzących do NABE. Wiertelak podkreśla, że likwidacja węgla to problem nie tylko branży górniczej i energetycznej, ale całych społeczności lokalnych, które na razie nie mają alternatywy. Będzie to jego zdaniem poważny problem w miejscach, gdzie dziś dominują węglowe kompleksy energetyczne – w Bełchatowie, Bogatyni (kopalnia i elektrownia Turów) czy Kozienicach.