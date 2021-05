Nowa ropa XXI wieku – taką wizję wodoru roztacza Polska Strategia Wodorowa. W tym ujęciu wodór to strategiczny surowiec, który pozwoli osiągnąć neutralność klimatyczną polskiej gospodarki. Do realizacji celu mają prowadzić konkretne działania. Produkcja zielonego wodoru z elektrolizerów zasilanych z odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie wodoru jako paliwa do napędzania autobusów i samochodów wodorowych, produkcji stali, w przemyśle chemicznym. Wreszcie wodór jako magazyn energii pozwalający stabilizować system energetyczny i zatrzymywać energię, gdy jest nadprodukowana. 17 mld zł – tyle Polska ma przeznaczyć do 2030 r. na rozwój gospodarki wodorowej.