Niezależnie od tego MF zaproponowało kolejną zmianę tego samego rozporządzenia z 20 sierpnia 2020 r. Najnowszy projekt zakłada zwolnienie z obowiązku zgłaszania do rejestru SENT transportu gazu LPG realizowanego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeśli są one realizowane przy zastosowaniu elektronicznego dokumentu dostawy e-DD (albo dokumentu zastępującego e-DD w razie awarii systemu elektronicznego). Zmiana ta – jak tłumaczy MF ‒ odciąży podmioty, które transportują gaz LPG do innych celów niż napędowe albo zwolnione z akcyzy (np. opałowe).