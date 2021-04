ClientEarth nie chce dać za wygraną. W odpowiedzi na pismo UOKiK, którą widzieliśmy, organizacja wzywa do ponownego rozpatrzenia sprawy, zarzucając urzędowi niewykonanie ustawowych obowiązków. Polemizując z argumentami UOKiK, ekolodzy przywołują też pismo ministra środowiska (funkcję tę pełnił wówczas Henryk Kowalczyk), który w uwagach do projektu rozporządzenia resortu energii zastosował argumentację niemal identyczną z tą, do której odwołuje się ClientEarth. Użycie w rozporządzeniu przedrostka „eko” – czytamy w piśmie podpisanym przez Kowalczyka – „w odniesieniu do miału czy groszku sugeruje, że jest to paliwo ekologiczne , podczas gdy parametry jakościowe ekomiału czy ekogroszku tego nie potwierdzają”. Zapytany o to dziś były minister podtrzymuje swoje ówczesne stanowisko. – Ekogroszek to nazwa myląca. To oczywiście jest węgiel jak każdy inny i z paliwem ekologicznym nie ma wiele wspólnego – mówi nam. Co na to wszystko UOKiK? Zapewnia nas, że w dalszym ciągu przygląda się sprawie.