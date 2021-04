Jak wskazuje Georg Zachmann z brukselskiego think tanku Bruegel, stanowisko KE ds. konkurencji w sprawie niemieckiego planu coalexitu – który zakłada zamknięcie ostatniej kopalni najpóźniej w 2038 r. – świadczy o tym, że mechanizmy zakładające subsydiowanie węgla nie mogą w instytucjach unijnych liczyć na taryfę ulgową. – Nie jest tak, że Dyrekcja Generalna KE ds. konkurencji zaakceptuje każdy plan tylko dlatego, że zakłada on odejście od węgla – podkreśla. Jak dodaje, harmonogram sięgający aż do 2049 r. każe zadać pytanie, czy jest to porozumienie o wygaszaniu kopalni, czy o utrzymaniu ich przy życiu. Większych problemów z uzyskaniem akceptacji Brukseli nie powinien mieć za to – według Zachmanna – pakiet osłonowy dla górników. – Najtrudniej będzie przekonać KE do wsparcia dla koncernów wydobywczych, a nie dla ich pracowników – przekonuje. I ocenia, że wielu górników ma szanse na pracę do emerytury, choćby przy działaniach związanych z rewitalizacją terenów wygaszanych zakładów.