Jak ocenia Łoskot-Strachota, z formalnego punktu widzenia nieujęcie NS2 w najnowszym pakiecie sankcji nie stanowi problemu, bo USA dysponują innymi instrumentami prawnymi, by uderzyć w gazociąg. – Tu wszystko zależeć będzie od woli politycznej administracji Bidena i od siły nacisków ze strony Kongresu. Dotąd ta presja była dosyć silna. Pytanie, czy najnowsza transza sankcji nie usatysfakcjonuje części „jastrzębi” i w efekcie nie spowoduje jej osłabienia. Działania Kongresu w sprawie NS2 są bowiem w dużym stopniu motywowane chęcią ukarania Moskwy za jej ingerencję w poprzednie wybory w Stanach – mówi DGP ekspertka OSW. Jak dodaje, Waszyngton zdaje się też liczyć na to, że ze strony Niemiec pojawi się propozycja kompromisowego rozwiązania sporu o gazociąg, która umożliwiłaby mu wyjście z twarzą. Mogłaby ona obejmować np. moratorium na jego ukończenie. – Z punktu widzenia Amerykanów to byłoby optymalne wyjście z sytuacji – zamrożenie budowy na co najmniej tak długo, by sprawę rozstrzygał kolejny niemiecki rząd, w którym mogą znaleźć się niechętni wobec rosyjskiego projektu Zieloni. Jednocześnie uniknięto by niepożądanej eskalacji w relacjach z Berlinem i innymi europejskimi stolicami – wskazuje Łoskot-Strachota.