„Od wtorku (14 kwietnia – red.) badam rekomendację autorów, by na listę UE minerałów «z regionów konfliktowych» trafił węgiel” – napisał na Twitterze, nawiązując do jednej z postulowanych opcji walki z procederem, a w korespondencji z nami dodał, że „tweet to twarda deklaracja”. Od 2021 r. w UE obowiązuje wypracowany przez OECD rozszerzony mechanizm monitorowania, skąd pochodzą importowane do Unii cynk, niob, tantal, wolfram i złoto. OECD wybrała te minerały, ponieważ często pochodzą one z ogarniętych wojnami rejonów Afryki i handel nimi służy do finansowania rebelii. Węgla na tej liście nie uwzględniła.